Geri sayım başladı YKS tercih sonuçları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS tercihlerini gerçekleştiren ve üniversite hayatlarına başlamak için bir adım daha atan öğrenciler YKS tercih sonuçlarını bekliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. İşte üniversite için son viraj olan YKS tercihlerinin detayları...

Üniversite için son viraja girildi YKS tercih sonuçları bekleniyor. Yükseköğrenim hayatılarına başlamak üzere son hazırlıkları yapan öğrenciler YKS tercih sonuçlarının ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyor. YKS tercih işlemleri dün tamamlandı, tercih sonuçlarının üniversite kayıt tarihlerinden önce açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

LİSEDEN MEZUN OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.