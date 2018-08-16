YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş… ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

Üniversite adayları YKS sonrası tercihlerinin tamamladı. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu ile başvurularının tamamlayanlar şimdi de YKS tercih sonuçlarını bekliyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Hayatlarının şekillendirecek seçimleri yapan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM’den gelecek tercih sonuçları açıklamasında. YKS tercih sonuçları tahminen ağustosun son haftasında açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra ise üniversite kayıtları başlayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Üniversite kontenjanları yayınlanıp, üniversite tercihleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.