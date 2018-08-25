YKS tercih sonuçlarıyla üniversite yolunda son viraj dönülecek… ÖSYM ne zaman açıklayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri alındı ve öğrenciler tarafından büyük önem taşıyan bu tercihlerin sonuçları bekleniyor. Üniversite adaylarının eğitim hayatlarını yakından etkileyen YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağına dair bazı tahminler bulunuyor. İşte YKS tercihleri hakkında detaylar...

Üniversite hayatlarına başlayacak olan öğrenciler büyük bir heyecanla YKS tercih sonuçlarını bekliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak ve birçok öğrenci hayallerine kavuşmuş olacak. YKS tercih işlemleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı, tercih sonuçlarının üniversite kayıt tarihlerinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN KAYIT TARİHİ DETAYI

ÖSYM YKS tercih sonuçları için kesin bir tarih vermedi ancak üniversite kayıt tarihleri bu noktada önemli bir fikir veriyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

LİSE DİPLOMASINI ALAMAYANLAR İÇİN SON TARİH…

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

YKS tercih sonuçları https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifreyle öğrenebilecek. ÖSYM konuya ilişkin kesin bir açıklama yapmadı kayıt işlemlerinin tarihi düşünüldüğünde tercih sonuçlarının ağustos ayının sonunda üniversite tercih sonuçlarının açıklanması öngörülüyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.