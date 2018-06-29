YKS’de 15 dakika kuralı! YKS saat kaçta başlıyor? | YKS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

Üniversite adayları için heyecan dorukta! Aylardır emek veren öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bu haftasonu girecek. Öğrencilerin performansını en iyi şekilde kullanabilmeleri için dikkat etmesi gerekenler var. Öncelikle sakin kalmak ve sınava girmeden önce gerekli belgeleri hazırlamak, sınava girilecek okulu daha önce ziyaret etmek gerekiyor. Tüm yurtta bu önemli sınavın huzurlu bir şekilde geçmesi için önlemler alındı. Peki 2018 YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YKS hakkındaki ayrıntılı bilgiler sozcu.com.tr'de...

Uzun zamandır hayallerine kavuşmayı bekleyen ve bu uğurda elinden geleni yapan üniversite adayları bu haftasonu çok önemli sınavlara girecekler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Isparta Koordinatörü SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.Prof. Dr. Reşat Selbaş, “YKS -1, 30 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak. Adayların sınav binasına alınacağı son saat 10.00, lütfen bu kurala dikkat edin. Nüfus Cüzdanı’nı kaybeden adaylar için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Cumartesi ve Pazar açık olacak. T.C. Nüfus Cüzdanı verilmesi sağlanacak” dedi. Ayrıca adayların yanlarında YKS sınav giriş belgesini bulundurmaları gerekiyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

2018 YKS SAAT KAÇTA?

30 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 15.45'te ise 3. Oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecekler. ÖSYM, gerek yazılı açıklama ile gerek videoulu açıklamayla adaylara '15 dakika' uyarısı yaptı. Buna göre adayların en geç bir saat öncesinden sınavın yapılacağı yerlerde bulunması gerektiği belirtildi. Saat 10.01 ve 15.31'de gelenlerin sınava alınmayacağı aktarıldı.

YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İETT, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde YKS’ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsizdir. Öğrenciler sınav giriş belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve dönüşlerde ücretsiz geçiş sağlayabilirler” ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM’DEN ÖNEMLİ DUYURU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “2018-YKS’ye başvuran adaylar, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yaparak MEB e-Okul sistemindeki eğitim bilgilerini ve diploma notunu görebilecekler ve bu bilgilerini, 2-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) onaylayabileceklerdir. Adayların sınav öncesi herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz.” denildi.

YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. TYT’ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT’ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT’ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.