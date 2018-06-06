YKS’de önemli değişiklik: YKS’de ham puan kuralı değişti işte detaylar…

YKS adım adım yaklaşırken yeni sınav sisteminde yeni bir değişiklik daha yapılmış oldu. YKS'nin iki oturumu TYT ve AYT'de adayların, puanlarının hesaplanması için gerekli testlerin her birinden 0,5 net alması şartı, "en az birinden 0,5 net şartı" şeklinde değiştirildi. Öğrenciler ve veliler YKS için geri sayıma başladı, pek YKS'ye kaç gün kaldı?

Üniveriste için kritik viraj olan YKS’de yine bir değişiklik yapıldı ve puan hesaplamada önemli bir değişim oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) iki oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) adayların, puanlarının hesaplanması için gerekli testlerin her birinden 0,5 net alması şartı, “en az birinden 0,5 net şartı” şeklinde değiştirildi. YKS NE ZAMAN, YKS’YE KAÇ GÜN KALDI? YKS yaklaşıyor öğrenciler heyecanla YKS'nin gerçekleşeceği günü bekliyor. Haberin yayına alındığı tarih itibariyle YKS'ye 23 gün kaldı. YKS HAM PUAN KURALI DEĞİŞİMİ NASIL ETKİLEYECEK? ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, “Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS’de TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir.” ifadelerine yer verildi.