YÖK açıkladı YKS tarih değişti YKS, TYT, AYT tam olarak ne zaman?

Seçimlerin çok erken bir tarihe alınması üniversite sınavına girecek öğrenciler için de stresli bir durum yarattı. YKS tarihi değişti, 24 Haziran'a denk gelen YKS ne zaman yapılacak? İşte YÖK'ün açıkladığı tarihler...

Seçimler YKS ile aynı tarihe alınınca üniversite öğrencileri için stres yaratan bir durum meydana geldi ve YKS’nin tarihi değişti. YÖK’ün açıkladığı yeni tarihe göre YKS’nin 30 Haziran–1 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

YKS TAM TARİHLER

30 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT)

1 Temmuz'da Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) gerçekleşecek…

120 SORU 135 DAKİKA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.