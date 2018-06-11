YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan flaş açıklama: ALES artık yılda 3 kez yapılacak! ALES ne zaman? İşte tarih…

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Saraç "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1-2) ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapılıyordu. ALES sınavının bu yıl üç kez yapılması kararını aldık" dedi ve yeni ALES tarihini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, açıklamasında, “Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1-2) ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapılıyordu. Sizlerden gelen talep üzerine bu sayının artırılması için bir süre önce bir çalışma başlatmıştık. YÖK Yürütme Kurulunun son yapmış olduğu toplantı sonrasında yılda iki kez yapılan ALES sınavının bu yıl üç kez yapılması kararını aldık. Böylelikle 2018 yılında ALES üç defa yapılmış olacak.”

2018 ALES NE ZAMAN?

“ÖSYM, sınav takviminde yeni ALES’in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi. Bu husustaki talebimize olumlu yaklaşan ve hazırlıklarını kısa süre içinde başlatan ÖSYM yöneticilerine de teşekkür ederim. Bilindiği üzere 06 Mayıs 2018 tarihinde ALES/1 sınavı yapılmıştı. Geriye kalan iki sınavdan; takvime yeni eklenen ALES/2 sınavı 30 Eylül 2018, ALES/3 sınavı ise daha önceden takvimde ilan edildiği gibi 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

Bu kararı almamızdaki en önemli neden lisansüstü programlara başvuracak olan akademisyen adayı arkadaşlarımızın kasım ayında yapılacak olan ALES sınavını beklememesi, daha erken bir tarihte sınava girerek ALES puanını edinmesi. ALES sınavına ilişkin kararımızın kıymetli öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. ‘Öğrenci ve akademisyen dostu YÖK’ olarak, bu minvaldeki çalışmalarımız devam edecek…” ifadelerini kullandı.