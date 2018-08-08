YÖKDİL sınav başvuruları bugün başladı! YÖKDİL sınav değerlendirmesi ve geçerlilik süresi…

YÖKDİL başvuru işlemleri resmen başladı. Yabancı dil yeterliliklerini kanıtlamak isteyenlerin merakla beklediği YÖKDİL başvruları için ilk gün bugün. Yükseköğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan sınav, akademik dil yeterliliği puanı isteyen her yerde geçerli olacak. YÖKDİL sıvavı ile ilgili tüm her şeyi sizler için derledik...

YÖKDİL başvurularının başlamasıyla YÖKDİL sınavına girmek isteyen adayların heyecanı ve merak ettiği konular arttı. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanıyor, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor. YÖKDİL sınavına girmek isteyenler http://yokdil.yok.gov.tr adresinden başvuru yaparak bilgi edinebiliyor. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak ve YÖKDİL başvurusu nasıl yapılıyor?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), beşinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının, 22 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te, tek oturum halinde yapılacağı bildirildi.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre sınav başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacak.

Sınav İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

Başvuru bilgilerine “http://yokdil.yok.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.

YÖKDİL BAŞVURU LİNKİ

SINAVA KİMLER KATILABİLECEK

YÖKDİL Sınavına başta yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

İlgili mevzuat düzenlemelerinde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi adayların doktora başvuru süreci için en az 55, doçentlik başvuru süreci için ise en az 65 puan alması gerekecek.

Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilerek yılda iki kez gerçekleştirilecek.

Mevcut YDS sınavı devam edecek, adaylar her iki sınava da girebilecek ve her iki sınavın da eşit geçerliliği olacak.

YÖKDİL’İN GEÇERLİLİK SÜRESİ OLACAK MI?

YÖKDİL’in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynı olacaktır.