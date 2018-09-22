YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL sonuçları ne zaman yayınlanır?

YÖKDİL için sınav tarihi geldi. YÖKDİL sat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? Geçtiğimiz dönemlerde düzenlenen YÖKDİL sınavlarında sonuçların, 15 gün dolaylarında açıklandığı görülmüştü. İşte YÖKDİL sınavı ile ilgili detaylar...

YÖKDİL için sınav tarihi geldi. Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor. İşte YÖKDİL saat kaçta sorusunun cevabı…

YÖKDİL SAAT KAÇTA? YÖKDİL KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), beşinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının, 22 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te, tek oturum halinde yapılacağı bildirildi. YÖKDİL sınavında adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.