YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte YÖKDİL sınav giriş belgesi detayları…

YÖKDİL sınavında başarılı olup akademik kariyerlerine devam etmek isteyenler sınav giriş belgelerinin hazırlanmasını bekliyor. YÖKDİL sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgelerinin yayınlanmadığı merak konusu. İşte YÖKİL sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerlerine dair merak edilenler...

YÖKDİL sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgelerinin adaylarla paylaşıp paylaşılmadığını araştıran adaylar Google üzerinde “YÖKDİL giriş yerleri” konusunda aramalarını sürdürüyor. Adaylar Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı için giriş yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş yerleri açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden giriş yapılşarak kontrol edilebilecek.

YÖKDİL SINAV YERLERİ SORGULAMA

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

-Sınav, 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat 14.00'te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

-Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

-Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi YDS ile eşdeğer olacak. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.