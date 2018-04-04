YÖKDİL sınav sonuçları için bekleyiş… YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?

Yabancı dil seviyelerini tespit etmek isteyen birçok öğrenci YÖKDİL sınavına girdi ve sonuçlarını bekliyor. YÖKDİL sınav sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar henüz YÖKDİL sınav sonuçlarına kavuşamadı. İşte beklenen YÖKDİL sınav sonuçlarına dair detaylar...

“YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı?” bu soru YÖKDİL sınavında ter döken binlerce aday tarafından merakla araştırılıyor. YÖKDİL sınav sonuçlarını Anadolu Üniversitesi yayınlıyor, ancak YÖKDİL sonuçları hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen YÖKDİL’in sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla araştırılıyor. YÖK tarafından Anadolu Üniversitesi’nin organizasyonu ile yapılan sınavda adaylar dil puanlarını ne zaman öğrenebileceklerini merak ediyorlar. İlk kez geçtiğimiz yıl yapılan YÖKDİL sınavı 17 Mart Cumartesi günü dördüncü kez gerçekleşti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç konusunda aramalar fazlaca yapılıyor. YÖKDİL’in sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak öndeki sınavlarda sonuçların ilan edilmesi sınav tarihinden 2 hafta kadar sonra olmuştu. Bu durumda sınav sonuçlarının Nisan ayının ilk haftasında yani bugünlerde belli olması bekleniyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL NASIL BİR SINAV? HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.