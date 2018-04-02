YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi merak konusu… YÖKDİL sonuçları ne zaman?

YÖKDİL dil seviyesi tespiti için çeşitli alanlarda yapılıyor. Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında düzenlenen sınav, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapıldı. YÖKDİL sınav sonuçları şimdi merakla araştırılıyor. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen YÖKDİL’in sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla araştırılıyor. YÖK tarafından Anadolu Üniversitesi’nin organizasyonu ile yapılan sınavda adaylar dil puanlarını ne zaman öğrenebileceklerini merak ediyorlar. İlk kez geçtiğimiz yıl yapılan YÖKDİL sınavı 17 Mart Cumartesi günü dördüncü kez gerçekleşti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç konusunda aramalar fazlaca yapılıyor.

BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

YÖKDİL sınav sonuçları bekleyişi sürüyor ancak YÖKDİL’in sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak öndeki sınavlarda sonuçların ilan edilmesi sınav tarihinden 2 hafta kadar sonra olmuştu. Bu durumda sınav sonuçlarının Nisan ayının ilk haftasında belli olması bekleniyor. YÖKDİL sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinde sisteme giriş yapılarak öğrenilebilecek. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkte bulabilirsiniz…

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA

AKADEMİK BİR DİL SINAVI OLARAK YÖKDİL

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.