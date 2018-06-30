Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 1. oturumu sona erdi

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Yarın, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS’nin birinci oturumu olan TYT saat 10.15’te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak, güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00’da kapatılarak, bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Bu yıl 2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu TYT, 7 bin 884 binada toplam 129 bin 291 salonda gerçekleşti. Sınav saat 12.30’da sona erdi.

YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın gerçekleştirilecek. AYT adayları saat 10.00’dan sonra, YDT adayları saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. AYT’de adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT’de ise 80 soru çözecek.

YKS sonuçları ise 31 Temmuz’da açıklanacak.