Yurtkur’dan KYK burs başvuru açıklaması geldi mi? 2018 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Yurtkur birçok öğrenciye barınma ve maddi destek imkanı sağlıyor. Yurt başvuru sonuçlarının belli olmasının ardından gözler KYK burs başvurusuna çevrildi. KYK burs ve kredi başvurularının başlaması için üniversitelere yerleştirmelerin son bulması bekleniyor. Peki 2018 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs başvuruları için Kredi ve Yurtlar Kurumu henüz bir açıklama yapmadı. Öğrenim kredisi ve KYK burs başvuruları aynı tarihte başlayacak. Fakat tarih henüz belli değil. KYK burs başvuru tarihinin ek yerleştirme sonuçları ve DGS tercih sonuçlarının ardından açıklanması bekleniyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs başvuruları, tüm üniversite öğrencilerinin başvuracağı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS tercih sonuçlarını ve üniversite ek yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra burs başvuruları kurum tarafından resmi web sitesinde başlatılacaktı