AÖF için zaman daralıyor! AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak?

AÖF'ün açıkladığı bilgiler ışığında kayıt yenileme hakkında merak edilen detaylar ve kayıt yenileme için açıklanan son tarih araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri için bazı önemli detayler dikkat çekiyor. AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖF kayıt yenileme süreci devam ediyor. AÖF’te eğitim alan öğrencileri yakından ilgilendiren AÖF kayıt yenileme geçtiğimiz günlerde başladı. Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) devam eden on binlerce öğrenci, geçtiğimiz dönem eğitim aldıkları bölüme, yeni dönemde de devam edebilmek adına kayıt yenileme işlemini yapmak zorunda. İşte kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağna dair ayrıntılar…

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK? AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Ödemelerini Ziraat Bankası’nın bankamatik ve internet bankacılığı ekranı üzerinden yapabilecek olan öğrenciler, bunu 5 Ekim 23.30’a kadar tamamlayabilecek. Öğrenciden banka dekontu ise saklaması talep edilecek.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (önlisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl), AÖF kayıt yenileme kılavuzunun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile 2.5.2. maddesinde açıklanan Engelli Öğrenciler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF'ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

ÖDEME YAPMADAN ÖNCE DİKKAT!

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.