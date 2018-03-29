Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

﻿﻿Hükümetten 2017 büyüme yorumu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İstatistik Kurumu’nca  çıklanan geçen yılın son çeyreğine ve 2017 yılının tamamına ilişkin  Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.

android-time 10:49 29 Mart 2018
Haberler Ekonomi
﻿﻿Hükümetten 2017 büyüme yorumu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İstatistik Kurumu’nca  çıklanan geçen yılın son çeyreğine ve 2017 yılının tamamına ilişkin  Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.

TÜİK tarafından 2017 yılının son çeyreğine dair %7,3'lük büyüme  oranının son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Zeybekci,  “Böylece Türkiye ekonomisi 2017 yılının tamamında %7,4büyümüş ve dünya  ekonomisinin %85'ini oluşturan G-20 ekonomileri içinde birinci sırada  yer almıştır.” diye konuştu. Türkiye'nin 1999 yılında kurulan, içinde Çin ve Hindistan gibi  küresel ekonominin dinamik ekonomilerini bulunduran G20 içinde 2011  yılından sonra tekrar birinci olduğunu belirten Zeybekci, “Bu muhteşem  bir başarıdır.” ifadesini kullandı.

DERİNLEMESİNE BÜYÜDÜĞÜNÜN GÖSTERGESİ

Bu büyüme oranının 2,3 puanının yatırım ve net ihracat kaleminden  gelmiş olmasının önemine işaret eden Zeybekci, bu rakamların Türk  ekonomisinin, gelecek yıllardaki büyümeyi de destekleyecek şekilde  “derinlemesine” büyüdüğünün göstergesi olduğunu kaydetti. Türkiye'nin geçen yıl bütün sektörleriyle büyüdüğünü, 2017 yılında  aynı zamanda ihracatın %10,2 gibi önemli bir artışı gerçekleştirdiğini  vurgulayan Zeybekci, “ Bakanlığımızca düzenlenen teşvik belgeleri  kapsamı yatırım hacmi de 2017 yılında %81 oranında tarihi bir artışla  178 milyar TL'ye ulaşmıştır. Üstelik bu yatırım rakamlarına yakın bir  tarihte Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak  proje bazlı  yatırımlar dahil değildir. Kısacası, Türkiye yatırım ve ihracata  dayalı topyekün bir hızlı büyüme sürecine girmiştir. Hükümet olarak  ortaya koyduğumuz politikalarla gelecekte de bu doğru kompozisyona  dayalı hızlı büyümemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin Avrupa ekonomisinin en dinamik parçası  olduğunu, geçen sene Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi ekonomilerinin  yüzde 2,5 büyüme oranı yakaladığını ifade ederek, sözlerini şöyle  sürdürdü: “Buradan şu sonuç çıkmaktadır: Türkiye büyük ekonomiler içinde  Avrupa ekonomisinin en hızlı büyüyen en dinamik ülkesidir ve  önümüzdeki 10 yıl boyunca da bu durum değişmeyecektir. Bu durumu yerli  yabancı yatırımcıların mutlaka dikkate alması gerektiğini düşünüyorum.  Mühim olan istihdam yaratan, aşırı borçlanmaya gerek duymayan,  makroekonomik dengeleri gözeten ve ekonomiyi ısıtmayan dengeli bir  yapıda büyümektir ve bu büyümeyi yatırımlarla derinlemesine  desteklemektir. Avrupa'nın büyük ekonomileri içinde hükümet  borçlarının milli gelire oranının %65-%134 bandında olduğunu görüyoruz  (Almanya %65, İngiltere %86, Fransa %98, İspanya %99 ve  İtalya %134).  Türkiye'nin kamu borç stokun milli gelire oranı %30'un aşağısındadır.  Diğer taraftan Türk ekonomisi 2017 yılında 1 milyon yeni istihdam  yaratmıştır. Kısacası belli ekonomistlerin ve belli çevrelerin iddia  ettiğinin tersine Türk ekonomisi yatırım, ihracat, istihdam yaratan ve  borçlanmayan bir kompozisyonla dengeli şekilde büyümektedir.”

ÖNCÜ GÖSTERGELER 2018’DE CİDDİ BİR BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR

Ekonomi Bakanı Zeybekci, 2017 yılının uluslararası kuruluşların,  uluslararası finans kesiminin, kredi derecelendirme kuruluşlarının ve  Türkiye'deki ekonomistlerin geniş ölçüde yanıldığını dile getirdi.  Ellerindeki tüm teknik bilgiye ve uzmanlığa rağmen IMF'nin 2017  yılının başındaki Türkiye büyüme tahmininin %2,9, Dünya Bankasının %3,  OECD'nin %3,4 ve Moody's'in ise %2,6 olduğunu anımsatan Zeybekci,  “2017 yılının Nisan ayının başından bu yana 3. çeyrek büyümemize  dikkat çekiyor ve yıl genelinde %7 civarı büyüyeceğimizi iddia  ediyordum. Türkiye'deki ekonomistlerin önemli bir kısmı bu düşünceme  katılmıyor, %4 altında bir büyüme bekliyordu. Tabi ekonomilerde algı  çok önemli. Yatırım, bütçe ve finansal akım kararlarını doğrudan  etkiliyor. Malum çevreler özellikle Türk ekonomisine dair algıyı  bozmak istediler. Ancak Hükümet olarak aldığımız önlemleri  ihracatı- yatırımları artıracak teşviklerimizi ve Türk ekonomisinin  genetik kodlarını, dinamik nüfusunu dikkate alan bizler ekonomimize  güveniyorduk. Sonunda G20 içinde Çin'i dahi geride bırakarak birinci  olduk ve şaşırmadık. 2017 yılında uluslararası kuruluşlar yıl içinde  ortalama 4 kere revizyona gittiler. Yine de başarısız düşük  tahminlerde bulundular.” değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye ekonomisinin ihracatla büyürken istihdam da sağladığını  belirten Zeybekci, 157 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin  en yüksek ikinci ihracat değerinin elde edildiğini, 2017'de gösterilen  yüzde 7,4'lük büyümenin en önemli yansımalarından birinin de istihdam  düzeyinde görüldüğünü aktardı. Geçen yıl Türkiye ekonomisinin yaklaşık  1 milyon kişiye ek istihdam sağladığını, işgücüne katılım oranının  yüzde 52,8 olarak gerçekleştiğini, işsizlik oranı 2016 yılına göre  sabit kalmış olsa da istihdam edilen kişi sayısının 28 milyon 189 bin  kişiye ulaşmasının bu konuda önemli bir başarı olduğunu kaydeden  Zeybekci, ekonominin en temel ayaklarını oluşturan bu göstergelerde  kaydedilen gelişmenin, bütüncül ekonomi politikalarıyla bundan sonraki  dönemlerde de süreceğini anlattı.

2018 YILINA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Bakan Zeybekci, şöyle devam etti: “2017 yılında yaşanan küresel canlanma ve yapısal reform  adımlarıyla birlikte rekor düzeyde bir büyüme oranı yakalayan  ekonomimiz, 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır. Elde edilen öncü  göstergeler 2018 yılında da ciddi bir büyüme yakalayacağımıza işaret  etmektedir. Yılın tamamında bu performansımızı daha da ileriye  taşıyabilmek için özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Kapsayıcı ve  sürdürülebilir bir büyüme patikasında ilerleyen Türkiye, Orta Vadeli  Program'da 2018 yılı için öngörülen % 5,5'lik büyüme oranını  yakalayabilecek hatta daha da üstüne çıkabilecek potansiyele ve  kararlılığa fazlasıyla sahiptir. 2017 yılında Türkiye tahminlerinde  büyük bir yanılgıya düşen uluslararası kuruluşların 2018 tahminlerine  göre Türkiye'yi daha iyi anlamaya başladıkları görülüyor ancak hala  yeterli düzeye gelemediler. 2018 yılı tamamlandığında bizim  tahminlerimizin çok daha isabetli olduğunu tekrar göreceğiz.”

REUTERS

Son güncelleme: android-time 10:5129.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar