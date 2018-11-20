1.8 milyon kişi köle ücretiyle çalışıyor

Ülke genelindeki ücretlerin dağılımını araştıran Merkez Bankası, Türkiye’nin acı gerçeğiyle karşılaştı. Halen yürürlükteki yasalara göre, Türkiye’de asgari ücretin altında işçi çalıştırmak yasak. Ancak yasağı takan yok. Merkez Bankası’nın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de 1 milyon 800 bin kişi net asgari ücretin altında aylık maaşla resmen köle gibi çalıştırılıyor. 6.7 milyon kişi ise açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan asgari ücrete talim ediyor.

Merkez Bankası, son yayımladığı enflasyon raporuna Türkiye'deki ücret dinamikleri ve ücretlerin dağılımını yansıtan analiz çalışmasının sonucunu ekledi. Merkez Bankası uzmanları, 2017 yılına ait Hane Halkı İşgücü Anketi (HİA) mikro verilerini kullanarak Türkiye'de ücretli ve yevmiyeli çalışanların dağılımını inceledi. Anket sonucundan ulaşılan verilere göre, 2017'de toplam istihdamın yüzde 67.3'ü yani 18.9 milyon kişi ücretli ve yevmiyeli olarak bir başkasının yanında çalışıyor. Bu işçilerin 6 milyon 700 bininin eline, o yıl geçerli olan bin 404 liralık aylık net asgari ücret geçiyor. İşin daha da kötüsü, tam 1 milyon 800 bin kişi aylık net asgari ücretin altında bir gelirle çalışıyor. Asgari ücretin altındaki bu gelirin ne düzeylere kadar düştüğüne ilişkin ise bilgi yer almıyor.

Merkez Bankası araştırmasında, 2017 yılı itibarıyla asgari ücret ve bu ücretin daha altında gelir elde edenlerin toplam sayısının 8.5 milyon kişiye ulaştığı belirtilirken, çok düşük gelir elde eden bu kesimin ücret ve yevmiyeyle çalışan toplam işçi sayısının yüzde 42.8'ini oluşturduklarına dikkat çekildi. Raporda, “Bin 200 TL'den az gelir edenler, ücretli ve yevmiyeli çalışanların yüzde 11.3'ünü oluşturduğu görülmektedir” denilirken, ücretli ve yevmiyeli çalışanların yüzde 37.5'inin bin 200 TL ila 4 bin TL aralığındaki ‘asgari ücret komşuluğunda' çalıştırıldığı, yüzde 44.3'ünün de bin 600 lira ila 4 bin lira arasında gelir beyan ettiği bilgisi verildi.

GEÇMİŞ DEĞİL, HEDEF ENFLASYON ÇAĞRISI

Merkez Bankası bu araştırmayı Türkiye'deki ücretli ve yevmiyeli çalışanların durumunu gözler önüne sermek ya da Türkiye'de köle ücretiyle işçi çalıştırıldığını kamuoyuna ilan etmek için değil, önümüzdeki ay belirlenecek asgari ücret zammının hesaplanmasında, gerçekleşen yüksek enflasyon yerine hedeflenen düşük enflasyonun baz alınmasını sağlamak amacıyla yaptı. Raporda, “Türkiye'de ücretli ve yevmiyelilerin önemli bir kısmı asgari ücret ve komşuluğunda ücrete sahip olup, özel sektör ücret artışlarında asgari ücret artışları ve TÜFE çıpa olmaktadır. Bu mekanizma, ekonomi genelinde ücretlerin iş çevrimlerine duyarlılığını sınırlayarak ücret enflasyonunda önemli bir katılığa yol açmaktadır. Kuşkusuz bu durum, karşılıklı ücret-enflasyon etkileşimi bağlamında enflasyon katılığını da beslemektedir” denildi.