1 ayda, 3 ayda, 6 ayda en fazla dolar kazandırdı

TÜİK'in açıklamasına göre son 1 ayda, son 3 ayda ve son 6 ayda en fazla para kazandıran yatırım aracı dolar oldu. Ağustos'ta parası mevduat faizinde olan kaybetti. Dolar indirgenmiş TÜFE oranına göre Ağustos ayında yatırımcısına yüzde 19.27 kazandırdı. Ağustos'ta borsa kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının ağustos ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Ağustos ayında en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti. Dolar, 3 – 6 aylık dönemler bazında değerlendirildiğinde ve yıllık değerlendirildiğinde en çok kazandıran yatırım aracı oldu.



Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,46, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,27 ile dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 13,03 ve külçe altın yüzde 10,16 oranında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 5,03, BIST 100 endeksi yüzde 7,46 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 13,20 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 17,78 ve külçe altın yüzde 14,79 oranında yatırımcısına kazandırdı. Mevduat faizi yüzde 1,04, BIST 100 endeksi yüzde 3,57 ve DİBS yüzde 9,55 oranında kayba yol açtı.

Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,18 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,43 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 39,32 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,22 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK EN ÇOK DOLAR KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,36 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Diğer taraftan DİBS, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,74 oranında kaybettirdi.