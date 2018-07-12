1 Dolar kaç TL oldu? Dolar kurunda hareket sürerken vatandaş merakla araştırıyor!

Gece saatlerinde fırlayan dolar ve euro ilerleyen saatlerde hafif şekilde düşse de hareketini sürdürüyor. Dolar'da yatırım olan vatandaşlar 1 dolar ne kadar oldu sorusunu soruyor. Dolar kurundaki yükseliş ne durumda? Gece hızla yükselen ve daha sonrasında geri çekilen dolarda son durum şu şekilde...

Akşam saatlerinde yükselmeye başlayan dolar hızlı bir yükselişe girdi ve gece saatlerinde rekor tazeledi. Dolar fiyatlarının her şeyi etkilemesi sebebiyle vatandaşlar dolar ne kadar oldu sorusunu sormaya başladı. Saat 14:25 itibariyle dolar 4,82 TL seviyelerinden işlem görüyor. Euro’da birçok yatırımcının merak ettiği para birimleri arasında, 1 Euro saat 14:25 itibariyle 5.62 TL üzerinden işlem görüyor….

RİSK DEVAM EDİYOR



IKON Menkul Türk Lirası'nda riskin devam ettiğini belirtirken şu ifadeleri kullanıyor: USDTRY kuru forex piyasalarında bu sabah 4.8599 seviyelerinde seyrediyor. Dün Asya piyasası saatlerinde 4.9742 ile yeni rekor seviye gören Dolar kurunda bu sabah geri çekilme var ancak risk algısının halen yüksek olduğunu görüyoruz. CDS rakamları 321 seviyesinde ve son birkaç gündür hızla yükseliyor. Ayrıca dün borsada görülen ve özellikle bankacılık endeksinde yaşanan %10’a yakın satışlar risk algısının yüksek olduğunu göstermekte.

Kurda dünkü sert yükselişin ardından bu sabah geri çekilmeler görülse de bu geri çekilmenin kalıcı olup olmadığını söylemek için erken. ABD dolar endeksindeki yükselişte DolarTL kuruna bir diğer baskı yaratan faktör olarak karşımıza çıkıyor. GOP para birimlerinde ise sakin seyirler varken TL’deki negatif ayrışmayı görebiliyoruz.

KURDA 4.80 DESTEK Mİ?



Şeker FX tarafından yayımlanan günlük Foreks bülteninde dolar/TL için 4.80 ve 4.75 desteklerinin önemli olduğu vurgulandı. Bültende şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinin açıklanması ardından sert yükselen Dolar/TL dünkü işlem gününde 3.8770 üzerini test etti. Öte yandan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı geriliminin küresel riskten kaçışı tetiklemesiyle TL gelişmekte olan para birimlerine benzer bir satış baskısı altında. Kur bu gece Asya seansında ise 4.9732’ye kadar çıkarak tarihi rekorunu tazeledi. Sonrasında geri çekilen kurun 4.8450 üzerinde kalması durumunda 4.8775, 4.9140 ve 4.95 dirençleri gündeme gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 4.80 ve 4.75 destekleri izlenebilir.