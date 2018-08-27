1 Euro kaç TL? İşte Euro kurunda son durum…

Bayram tatilinden sonra piyasaların açılması ile birlikte Euro kuru da hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan Euro/TL kuru Merkez Bankası hamleleri sonrası düşmüştü. Bugün yani 27 Ağustos'ta Euro 7.0900'dan işlem görüyor.

Kurban Bayramı nedeniyle bir haftadır kapalı olan piyasalarda, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell´in Jackson Hole konuşması sonrası Dolar ve Euro haftaya yükselişle başladı. Euro/TL en düşük 6.9501 ve en yüksek 7.1343 lirayı gördükten sonra 7.09-7.10 lira aralığında…

Erken işlemlerde dolar 6.10, euro 7.13 ve sterlin 7.90 liranın üzerine çıktı.ABD´de Başkan Donald Trump hakkında devam eden yasal süreçlerin neden olduğu endişeler ve Fed Başkanı Powell´in konuşmasının küresel yatırımcılar tarafından güvercin yorumlanmasına paralel dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini koruyor.