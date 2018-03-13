1 milyar doları aşan 33 film!

Disney'in Kara Panter'inin hasılatı vizyon tarihinden 26 gün sonra 1 milyar dolar barajını geçmeyi garantiledi. Dünya'da son 25 yıldan bugüne kadar sadece 33 film gişede 1 milyar doları aştı. İşte sırasıyla o filmler...

Yakın zamanda vizyona giren Başrolünü Chadwick Boseman'in oynadığı ve Ryan Coogler'in yönettiği Kara Panter sinema tarihinde 1 milyar dolarlık hasılatı aşan 33. film olacak. Box Office Mojo’nun verilerine göre; Dünya’da son 25 yıldan bugüne kadar 1 milyar doları aşmış 33 film var. İşte sırasıyla o filmler. 33. “Black Panther” (2018) 32. “The Dark Knight” (2008) 31. “The Hobbit: An Unexpected Journey” (2012) 30. “Zootopia” (2016) 29. “Alice In Wonderland” (2010) 28. “Star Wars: Episode 1 — The Phantom Menace” (1999) 27. “Finding Dory” (2016) 26. “Jurassic Park” (1993) 25. “Despicable Me 3” (2017) 24. “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” (2011) 23. “Rogue One: A Star Wars Story” (2016) 22. “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest” (2006) 21. “Toy Story 3” (2010) 20. “The Dark Knight Rises” (2012) 19. “Transformers: Age of Extinction” (2014) 18. “Skyfall” (2012) 17. “Lord of the Rings: The Return of the King” (2003) 16. “Transformers: Dark Side of the Moon” (2011) 15. “Captain America: Civil War” (2016) 14. “Minions” (2015) 13. “Iron Man 3” (2013) 12. “The Fate of the Furious” (2017) 11. “Beauty and the Beast” (2017) 10. “Frozen” (2013) 9.”Star Wars: The Last Jedi” (2017) 8. “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part Two” (2011) 7. “Avengers: Age of Ultron” (2015) 6. “Furious 7” (2015) 5. “Marvel’s The Avengers” (2012) 4. “Jurassic World” (2015) 3. “Star Wars: The Force Awakens” (2015) 2. “Titanic” (1997) 1. “Avatar” (2009)