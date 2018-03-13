1 milyar doları aşan 33 film!

Disney'in Kara Panter'inin hasılatı vizyon tarihinden 26 gün sonra 1 milyar dolar barajını geçmeyi garantiledi. Dünya'da son 25 yıldan bugüne kadar sadece 33 film gişede 1 milyar doları aştı. İşte sırasıyla o filmler...
Yakın zamanda vizyona giren Başrolünü Chadwick Boseman'in oynadığı ve Ryan Coogler'in yönettiği Kara Panter sinema tarihinde 1 milyar dolarlık hasılatı aşan 33. film olacak. Box Office Mojo’nun verilerine göre; Dünya’da son 25 yıldan bugüne kadar 1 milyar doları aşmış 33 film var. İşte sırasıyla o filmler.
33. “Black Panther” (2018)
32. “The Dark Knight” (2008)
31. “The Hobbit: An Unexpected Journey” (2012)
30. “Zootopia” (2016)
29. “Alice In Wonderland” (2010)
28. “Star Wars: Episode 1 — The Phantom Menace” (1999)
27. “Finding Dory” (2016)
26. “Jurassic Park” (1993)
25. “Despicable Me 3” (2017)
24. “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” (2011)
23. “Rogue One: A Star Wars Story” (2016)
22. “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest” (2006)
21. “Toy Story 3” (2010)
20. “The Dark Knight Rises” (2012)
19. “Transformers: Age of Extinction” (2014)
18. “Skyfall” (2012)
17. “Lord of the Rings: The Return of the King” (2003)
16. “Transformers: Dark Side of the Moon” (2011)
15. “Captain America: Civil War” (2016)
14. “Minions” (2015)
13. “Iron Man 3” (2013)
12. “The Fate of the Furious” (2017)
11. “Beauty and the Beast” (2017)
10. “Frozen” (2013)
9.”Star Wars: The Last Jedi” (2017)
8. “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part Two” (2011)
7. “Avengers: Age of Ultron” (2015)
6. “Furious 7” (2015)
5. “Marvel’s The Avengers” (2012)
4. “Jurassic World” (2015)
3. “Star Wars: The Force Awakens” (2015)
2. “Titanic” (1997)
1. “Avatar” (2009)
Son güncelleme: 11:3313.03.2018