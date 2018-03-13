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1 milyar doları aşan 33 film!

Disney'in Kara Panter'inin hasılatı vizyon tarihinden 26 gün sonra 1 milyar dolar barajını geçmeyi garantiledi. Dünya'da son 25 yıldan bugüne kadar sadece 33 film gişede 1 milyar doları aştı. İşte sırasıyla o filmler...

android-time 11:31 13 Mart 2018
Haberler Ekonomi
1 milyar doları aşan 33 film!
Disney'in Kara Panter'inin hasılatı vizyon tarihinden 26 gün sonra 1 milyar dolar barajını geçmeyi garantiledi. Dünya'da son 25 yıldan bugüne kadar sadece 33 film gişede 1 milyar doları aştı. İşte sırasıyla o filmler...

Yakın zamanda vizyona giren Başrolünü Chadwick Boseman'in oynadığı ve Ryan Coogler'in yönettiği Kara Panter sinema tarihinde 1 milyar dolarlık hasılatı aşan 33. film olacak. Box Office Mojo’nun verilerine göre; Dünya’da son 25 yıldan bugüne kadar 1 milyar doları aşmış 33 film var. İşte sırasıyla o filmler.

33. “Black Panther” (2018)

 

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32. “The Dark Knight” (2008)

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31. “The Hobbit: An Unexpected Journey” (2012)

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30. “Zootopia” (2016)

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29. “Alice In Wonderland” (2010)

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28. “Star Wars: Episode 1 — The Phantom Menace” (1999)

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27. “Finding Dory” (2016)

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26. “Jurassic Park” (1993)

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25. “Despicable Me 3” (2017)

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24. “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” (2011)

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23. “Rogue One: A Star Wars Story” (2016)

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22. “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest” (2006)

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21. “Toy Story 3” (2010)

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20. “The Dark Knight Rises” (2012)

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19. “Transformers: Age of Extinction” (2014)

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18. “Skyfall” (2012)

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17. “Lord of the Rings: The Return of the King” (2003)

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16. “Transformers: Dark Side of the Moon” (2011)

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15. “Captain America: Civil War” (2016)

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14. “Minions” (2015)

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13. “Iron Man 3” (2013)

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12. “The Fate of the Furious” (2017)

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11. “Beauty and the Beast” (2017)

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10. “Frozen” (2013)

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9.”Star Wars: The Last Jedi” (2017)

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8. “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part Two” (2011)

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7. “Avengers: Age of Ultron” (2015)

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6. “Furious 7” (2015)

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5. “Marvel’s The Avengers” (2012)

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4. “Jurassic World” (2015)

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3. “Star Wars: The Force Awakens” (2015)

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2. “Titanic” (1997)

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1. “Avatar” (2009)

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Son güncelleme: android-time 11:3313.03.2018
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