10 Ekim güncel altın ve döviz fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Dolar kaç TL oldu?

Altın piyasasında, en düşük 232 bin 300, en yüksek ise 233 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 232 bin 300 liradan tamamladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,28 azalışla 230,80 liradan tamamladı.
BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 376,00 lira, Cumhuriyet altını 1.541,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,28 düşüşle 230,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
AA
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