10 Haziran güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar?

Altında hafif de olsa düşüş sürüyor. Bugün çeyrek altın kaç lira ve gram altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı haberimizde. Yatırımlarını altın üzerine planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor... Bugün çeyrek altın 300,13 liradan alınırken 306,98 liradan satılıyor. İşte 10 Haziran altın fiyatları...

Altının bir kaç günkü yükselişi yerini düşüşe bıraktı. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı.10 Haziran Pazar günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor.

Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altının gramı 186 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

10 Haziran tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; 186,86 liradan alınırken 186,87 liradan satılıyor. Çeyrek altın 300,13 liradan alınırken 306,98 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 598, 38 liradan alınıp, 613,96 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.250,00 liradan alınıp 1.263,00 liradan satılıyor.