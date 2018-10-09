SON DAKİKA: İşte 10 maddede yeni enflasyon programı!

Türkiye’deki şirketlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan TÜSİAD ve TOBB üyesi şirketler yüzde 10 indirim yapacak. İndirim üç ay boyunca geçerli olacak. İndirim yapılan ürünlerin üzerine etiket asılacak. İndirim yapan firmalar enflasyonlamucadele.org.tr sitesinde yer alacak. İndirim gönüllülük esasıyla yapılacak.
Kurdaki gelişmelerden bağımsız bir şekilde elektrik ve doğalgaza iki ay zam yapılmayacak.
Yüksek faizli kredi oranlarında yüzde 10 indirim yapılacak.
KOSGEB kredi borçları üç ay süre ile erteleniyor.
Et ve Süt Kurumu 10 kalem üründe yüzde 10 indirim yaptı.
35 çeşit sıvı ve toz gübreye yüzde 10 indirim yapılacak.
Atatürk Orman Çiftliği’nde üretilen ürünlere yüzde 10 indirim yapılacak.
Türk Standartları Enstitüsü patent ve belgeleme ücretlerine yüzde 10 indirim yapılacak, indirim 2019’a kadar uzatıldı.
Bereket Sigorta çiftçi sigortalarına yüzde 10 indirim yapacak.
Çiftçiler için TARKİM ürünlerine yüzde 10 indirim yapıldı.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.