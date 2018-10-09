SON DAKİKA: İşte 10 maddede yeni enflasyon programı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilgili bakanlarla birlikte Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programını açıkladı. İşte 10 maddede enflasyon canavarıyla mücadele için yeni program...

1) TÜSİAD VE TOBB’DAN YÜZDE 10 İNDİRİM

Türkiye’deki şirketlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan TÜSİAD ve TOBB üyesi şirketler yüzde 10 indirim yapacak. İndirim üç ay boyunca geçerli olacak. İndirim yapılan ürünlerin üzerine etiket asılacak. İndirim yapan firmalar enflasyonlamucadele.org.tr sitesinde yer alacak. İndirim gönüllülük esasıyla yapılacak.

2) ELEKTRİK VE DOĞALGAZA İKİ AY ZAM YOK

Kurdaki gelişmelerden bağımsız bir şekilde elektrik ve doğalgaza iki ay zam yapılmayacak.

3) KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM

Yüksek faizli kredi oranlarında yüzde 10 indirim yapılacak.

4) KOSGEB KREDİLERİNE ERTELEME

KOSGEB kredi borçları üç ay süre ile erteleniyor.

5) ESK’DAN İNDİRİM

Et ve Süt Kurumu 10 kalem üründe yüzde 10 indirim yaptı.

6) GÜBREYE İNDİRİM

35 çeşit sıvı ve toz gübreye yüzde 10 indirim yapılacak.

7) AOÇ ÜRÜNLERİNE İNDİRİM

Atatürk Orman Çiftliği’nde üretilen ürünlere yüzde 10 indirim yapılacak.

8) PATENTE İNDİRİM

Türk Standartları Enstitüsü patent ve belgeleme ücretlerine yüzde 10 indirim yapılacak, indirim 2019’a kadar uzatıldı.

9) SİGORTA İNDİRİMİ

Bereket Sigorta çiftçi sigortalarına yüzde 10 indirim yapacak.

10) TARKİM’DEN YÜZDE 10 İNDİRİM

Çiftçiler için TARKİM ürünlerine yüzde 10 indirim yapıldı.