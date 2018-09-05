10 milyon euro az gönderdiler 1 milyar kazandılar

2015 yılında ülkelerine 826 milyon euro havale eden Türkler, 2017 yılında 10 milyon euroluk düşüşle Türkiye'ye 816 milyon euro gönderdi. Buna rağmen TL'nin euro karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle 2017 yılında Türkiye'ye 1 milyar 86 milyon 220 bin TL fazla para gönderilmiş oldu. Ortadaki bu rakam Türk Lirası'ndaki acı kaybı gözler önüne seriyor.

Almanya’da yaşayan yabancı çalışanların ülkelerine yaptıkları para havaleleri 2017 yılında 4 milyar 600 milyon euroya ulaştı. Deutsche Welle’nin haberine göre, 2015 yılında bu rakam 3 milyar 500 milyon euro olmuştu.

Rheinische Post gazetesinin Alman Merkez Bankası istatistiklerine dayanarak yayımladığı habere göre ülkede çalışan Türklerin Türkiye’ye gönderdiği para miktarında ise düşüş yaşandı. 2015 yılında ülkelerine 826 milyon euro havale eden Türkler, 2017 yılında 10 milyon euroluk düşüşle Türkiye’ye 816 milyon euro gönderdiler.

2015 YILI ORTALAMA KURU 3.17’İDİ

2015 yılında euro/TL kuru 3.17’idi. Bu kurdan hesaplandığında Türkler 2015’te Türkiye’ye 2 milyar 618 milyon 420 bin TL göndermişti. 2017 yılında ise gönderdikleri miktar 10 milyon euro azalmasına rağmen kur 4.54’e yükseldiği için TL karşılığı 3 milyar 704 milyon 640 bin TL oldu.

SURİYELİLER 152 MİLYON EURO GÖNDERDİ

Yurt dışı havalelerindeki artışta mülteciler ve çalışmak üzere başka Avrupa ülkelerinden Almanya’ya gelenlerin önemli payı olduğu belirtiliyor. 2015 yılında ülkelerine 18 milyon euro gönderen Suriyeli çalışanların Euro havaleleri 2017 yılında 152 milyon euroya yükseldi. 2017’de Almanya’dan Afganistan’a 47 milyon, Irak’a 56 milyon İran’a 36 milyon, Afrika ülkelerine ise 140 milyon euroluk özel havale yapıldı.

En yüksek artış Rumen çalışanların havalelerinde kaydedildi. 2015’te Romanya’ya 115 milyon Euro gönderen Rumenler 2017 yılında 333 milyon euro havale ettiler. Bulgarların ülkelerine gönderdikleri Euro cinsinden döviz tutarı ise iki yılda 49 milyondan 144 milyon euroya çıktı.