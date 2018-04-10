10 Nisan güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki yükseliş döviz kurlarının artışı ile birlikte devam ediyor. Altın gündemden etkilenmeye devam ederken son dakika İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 177,90 lira oldu. İşte 10 Nisan güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki son durum internet üzerinden en çok araştırılan konuların başında geliyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gerilimler, dalgalanmalar ekonomiyi de etkiliyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar son dakika altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte 10.02.2018 altın fiyatları…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 177,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 177,90 liradan, bin 171 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 190 liradan, 162 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 166 liradan, bin 144 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 167 liradan, 574 liradan alınan Yarım Ziynet 584 liradan ve 287 liradan alınan Çeyrek Ziynet 292 liradan satıldı. (İHA)

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ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.