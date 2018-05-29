10 numara yağ alçaklığı bitmiyor

İstanbul Polisi, Ramazan Bayramı öncesi yapan çalışmada, otobüslerde yangınlara sebep olmasıyla gündem olan 24 bin 400 litre 10 yumara yağ ele geçirdi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Ekipler, özellikle otobüs ve kamyonlarda kullanılan 10 numara yağ denetimini yoğunlaştırdı.

Ramazan Bayramı’nda otobüslere talebin artacağını öngören ekipler, özel çalışma başlattı. İçerisindeki asbest sebebiyle yangınlara sebep olan yasadışı yakıta engel olmaya çalışan Kaçakçılık ekipleri Başakşehir, Tuzla ve Bağcılar’da eş zamanlı çalışma yaptı. Kaçak akaryakıt nakliyesinde kullanılan araçlarda 24 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.