İstanbul’da 10 TL’ye yarım ekmek tavuk yok

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet'in 10 TL'nin altında tavuk döner yemeyin sözleri geçen hafta tartışma yarattı. Dönerciler kimsenin 10 TL'ye döner yemeyeceğini söyleyerek Gözet'e tepki gösteriyor. Öte yandan Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Taksim'de ziyaret ettiğimiz 15 büfede gördüğümüz en pahalı yarım ekmek 7 TL oldu.

Geçen hafta Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet ’10 liranın altında tavuk döner yemeyin’ diyerek vatandaşları uyarmıştı. İstanbul’un en kalabalık semtleri arasında olan Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Taksim’deki dönercileri ziyaret ettik. Her semtten beş tane büfeyi gezdik. Hiçbir büfede 10 TL’ye tavuk döner satılmadığını gördük. İşte semt semt gezdiğimiz 15 büfedeki tavuk döner fiyatları tablosu:

NE BULURSA KOYUYORLAR

Mecidiyeköy’de yıllarca dönercilik yapan Ömer Çevik 10 TL’ye tavuk döner olmayacağını söyledi. Çevik, “10 TL’ye tavuk döner olmaz. Olsa da kimse almaz. Alamaz. Ayrıca döner ustalarının bazıları daha fazla kar sağlamak için dönerin içine patates biber ne bulursa koyuyorlar. Bu dönerin fiyatı da 2,5 TL 3 TL oluyor. Sadece ekmeğin arasında dönerin tadı var, eti yok” diye konuştu.

MUTLAKA BİR FARK VARDIR

Ayrıca tavuk döner fiyatlandırmasının gramajına göre de değiştiğini söyleyen Çevik “Ekmek arası dönerin içine 30 gr dönerde koyan var. 80 gr dönerde koyan var. Bunu tüketen kişi fark etmiyor. Çünkü içine soğan,domates, patates ne varsa koyuyorlar ve ekmeği dolu dolu gösteriyor. Vatandaşta haliyle ucuz olanı tercih ediyor. İstanbul’daki piyasa açıkçası belli Ekmek arası 6 TL dürüm 8 TL onun aşağısı ve yukarısında bilin ki bir fark vardır.” dedi.



Bazı esnaf yarım ekmeğin içine daha az tavuk koymak için patates püresi ve garnitür ekliyor.

