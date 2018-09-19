Şirketlerin banka borçları için flaş adım

Türkiye Bankalar Birliği'nden yeniden yapılandırma için son dakika adımı geldi. 100 milyon TL ve üzeri borcu olan şirketlerin borçlarının yapılandırılması için oluşturulan taslak tamamlandı. Yasa Meclis açılınca gündeme gelen ilk konulardan olacak.

Dün Bloomberg’ün haberine göre Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) şirketlerin finansal sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılmasının kapsamını belirleyecek olan “Çerçeve Anlaşma” çalışmalarında sona geldiği belirtilmişti. Çalışma kapsamında yeniden yapılandırma için banka, faktoring gibi finans kurumlarına toplam borcu 100 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin başvurabileceği belirtiliyordu.

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Yakup Şimşek de sozcu.com.tr’nin de izlediği Akfen Yenilenebilir Enerji’nin elektrik santrali yatırımları için yaptığı kredi sözleşmesi hakkında düzenlenen basın toplantısında, söz konusu çalışma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şimşek açıklamasında “Meclis açılığı zaman ilk gündeme gelecek konulardan biri bu. Konuda çalışmalar tamamlandı” ifadelerini kullandı.