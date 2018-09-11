11 Eylül güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle vatandaşlar sık sık internetten güncel altın fiyatlarını araştırıyor. AA Finans Analisti İslam Memiş Yurt içinde altının gram fiyatının, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi temkinli duruşunu koruduğunu ifade eden Memiş, “TCMB’nin faiz kararından sonra ya aşağı yada yukarı yönlü kırılmalar görebiliriz. Biz, aşağı yönlü kırılma ihtimalini daha güçlü gördüğümüzden destek seviyelerini takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı. İşte 11 Eylül Salı güncel altın fiyatları…
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
395,3700 TLden alınıyor, 404,5400 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
788,2700 TL'den alınıyor, 809,0900 TL'den satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
1.635,0000'den alınıyor, 1.655,0000 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
1.620,0000 TL'den alınıyor, 1.640,0000 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
247,8377 TL'den alınıyor, 248,1268 TL'den satılıyor.