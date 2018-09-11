11 Eylül güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son birkaç aydır yükselişini istikrarlı bir şekilde sürdüren altın fiyatları zaman zaman düşüşler de yaşıyor. Uzmanlar altın fiyatlarının perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararıyla birlikte düşüş yaşacağını belirtiyor. İşte 11 Eylül güncel altın fiyatları...