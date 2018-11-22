13 günde 140’tan fazla firma konkordato ilan etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 9 Kasım'da yaptığı açıklamanın ardından konkordato başvurusu olumlu sonuçlanan firma sayısı 500'ü aştı. Bakan 9 Kasım'da yaptığı açıklamada 356 firmanın konkordato ilan ettiğini söylemişti.

İflas erteleme geçen şubat ayında kanundan resmen kaldırılmıştı. O tarihten bugüne artarak sürekli olarak konkordato haberleri geliyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 9 Kasım 2018 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada 356 firmanın konkordato ilan ettiğini söylemişti.

Bu 356 rakamı konkordato başvurusu sonuçlanan ve geçici mühlet alan firmaların sayısı.

İstanbul’da 132, Ankara’da 50, İzmir’de 27, Kocaeli’nde 26, Bursa 13, Hatay 11, Mersin 9, diğer illerde ise 88 firmanın konkordato ilanında bulunduğunu ifade edilmişti

Sozcu.com.tr'nin aldığı bilgilere göre 9 Kasım 2018'den 21 Kasım 2018 tarihine kadar geçen sürede yani aradan geçen 13 günde konkordato başvurusu olumlu sonuçlanan firma sayısı 500'ü aştı. Şu an resmi rakamlarda konkordato ilan eden firma sayısı 500’ün üzerinde gözüküyor.

Yani 13 günde en az 140’tan fazla firma konkordato ilan etti.