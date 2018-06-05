12 maddede iOS 12

Apple iPhone ve iPad'ler için merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 12’yi dün tanıttı. Yeni işletim sistemiyle birlikte kameranın açılma süresi yüzde 70 hızlanacak. Eski Apple cihazlar bu kez güncelleşmeden dolayı yavaşlamayacak aksine daha seri olacak. İşte 12 maddede İOS 12...

1) Kamera yüzde 70 daha hızlı açılacak.



2) Klavye yüzde 50 hızlandı. 3) Facetime görüşmelerine 32 kişiye kadar grup görüşme özelliği getirildi. 4) Anılar ve iCloud Paylaşılan Albümler'i birleştirerek favori anları tek bir yerde topluyor. 5) Rahatsız etmeye saat getirildi.

6) Cihazda geçirilen süre görülebilecek çocuklar için kısıtlanabilecek. 7) Mezura uygulaması getirildi. Gerçek dünyadaki nesnelerin boyu iPhone ile ölçülebilecek. 8) Haber ve finansın arayüzü değiştirildi.

9) Uyku saatinde ‘rahatsız etme özelliği’ ayarlanabilecek.

10) Haftada telefonu ne kadar kullanıyorsun ölçecek.

11) App'ler için zaman sınırı konabilecek. 12) 32 kişiye kadar Facetime görüşmesi yapılabilecek.

