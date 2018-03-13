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125 yıllık General Electric ilk kez ikramiye ödeyemedi

General Electric 2017'de kötü bir seneyi geride bıraktı. 125 yıllık şirket tarihinde ilk kez üst düzey yöneticilere ikramiye verilmedi.

Sozcu.com.tr
android-time 09:44 13 Mart 2018
Haberler Ekonomi
125 yıllık General Electric ilk kez ikramiye ödeyemedi
General Electric 2017'de kötü bir seneyi geride bıraktı. 125 yıllık şirket tarihinde ilk kez üst düzey yöneticilere ikramiye verilmedi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen General Electric (GE) CEO'su John Flannery'ye kötü haber.

Wall Street Journal'ın haberine göre firmanın işleri iyi gitmiyor. Öyle ki 125 yıllık General Electric tarihinde ilk kez üst düzey yöneticilere ikramiye ödemesi yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, General Electric CEO'su Flannery ile dün Beştepe'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, General Electric CEO'su Flannery ile dün Beştepe’de bir araya geldi. Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

GE CEO'su John Flannery 2017 yılında 2 milyon dolar kazandı. Şirket hissilerinden olan gelirleri ve emeklilik fonundaki değişiklikle Flannery'nin kazancı 9 milyon doları buldu.
Şirkette ekstra ikramiye alan tek kişi GE Havacılık'ın patronu David Joyce oldu. Joyce 2017 yılında havacılık sektöründeki başarısıyla 1.4 milyon dolar ek ödeme almaya hak kazandı.

66 YILDIR TÜRKİYE'DE

General Electric, sağlık, enerji üretimi, havacılık, aydınlatma ve ulaşım sektörlerinde kamu ve özel sektörlere iş yaparak 66 yıldır Türkiye’de. General Electric, 1948'de Koç Grubu ile aydınlatma ürünleri üretimi konusunda kurduğu ortak girişim ile Türkiye'de üretime yatırım yapan ilk yabancı şirket.

General Electric, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin birçok büyüme alanında uzun vadeli ortaklıklar kurdu. Bugün, General Electric'in Türkiye'de 800'den fazla çalışanı ile dört ofis ve tesisi bulunuyor.

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Son güncelleme: android-time 09:5113.03.2018
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