13 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın dün mahkeme kararıyla serbest bırakılması ve ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan krizin yerini ılımlı açıklamalara bırakması piyasaları etkiledi. Döviz kurları ve altın fiyatları seyrini aşağı yöne çekti. Peki çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında bugün dalgalanmalar yaşanabileceğini belirterek, “Dışsal nedenler altının ons fiyatında, içsel nedenler altının gram fiyatında sert kırılmalara neden olabilir.” değerlendirmesinde bulunmuştu. Altın fiyatları dalgalı seyrini devam ettiriyor. İşte 13 Ekim güncel altın fiyatları… ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 366,5300 Satış 375,0600 YARIM ALTIN NE KADAR? Alış 730,7700 Satış 750,1200 TAM ALTIN NE KADAR? Alış 1.466,1200 Satış 1.495,6500 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 1.518,0000 Satış 1.541,0000 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 229,8788 Satış 230,0133

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