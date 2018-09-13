Çeyrek ve gram altın fiyatı kaç lira? İşte 13 Eylül güncel altın fiyatları…

Ülkemizde genellikle yatırım aracı olarak kullanılan altında fiyatlar günden güne değişim gösteriyor. Bu yaz döviz fiyatlarındaki değişim ile birlikte altın fiyatları en hareketli sezonunu geçirdi. Aynı zamanda hediye alacakların da merak ettiği 13 Eylül güncel çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

Altın fiyatları haftaya hafif bir düşüş ile başladı ve hafif düşüş trendi devam ediyor. Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, 13 Eylül’de güne 245,98 liradan başladı. İşte güncel çeyrek altın fiyatları… 13 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın 390,78 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise 399,85 lira GRAM ALTIN: Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,98 lira oldu CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını 1.610,00 liradan alınırken 1.630,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise; 1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep, 2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri, 3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları, 4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları, 5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri, 6- Merkez bankalarının para politikaları, 7- Reel faiz hadleri, 8- Enflasyon oranları, 9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları, 10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri, 11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı, 12- Spekülatif amaçlı işlemler, 13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.