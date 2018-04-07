14 fabrikanın değeri 1.8 milyar dolar

Şeker-İş satılacak fabrikaların değerinin 1.8 milyar dolar olduğunu açıkladı. Sendika bu değerin altında satılırsa davacı olacak.

Şeker-İş, ihalesi devam eden 14 şeker fabrikasına toplamda en az 7.5 milyar liralık teklif gelmesi gerektiğini hesapladı. Şeker-İş Başkanı İsa Gök, “Bu rakamın altında düşerse ihaleye fesat karıştırıldı demektir” dedi. Şeker-İş Sendikası, satışa çıkarılan 14 şeker fabrikasının ihale değerine yönelik ilginç bir çalışma yaptı. Fabrikaların 2011 yılında gerçekleştirilen ancak, daha sonra kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal edilen özelleştirme ihalelerinde oluşan değerler üzerinden yapılan çalışmaya göre 14 fabrikaya, sahip oldukları kota değerleri üzerinden en az 1 milyar 847 milyon dolarlık teklif gelmesi gerekiyor. Üstelik gayrimenkul ve makine gibi maddi unsurların dahil edilmediği bu değerin 2011 yılı fiyatlarıyla oluştuğu, geride kalan 7 yılda Türkiye ekonomisinde yaşanan büyüme dikkate alındığında asgari fiyatın çok daha yüksek bir seviyede oluşması gerektiğine dikkat çekildi. Şeker-İş söz konusu değerleme hesabını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) 2012'de Danıştay'a yaptığı savunmasındaki değerler üzerinden yaptı.

KOTA HESABI YAPILDI

ÖİB'in 2011'de fabrikaların özelleştirilmesinin iptaline karşı yaptığı savunmada Doğu'daki 4 fabrikası için her bir tonluk kotaya karşılık 2.024 dolar, Orta Anadolu'daki 6 fabrika için 2.006 dolarlık fiyat oluştuğunu açıkladığını belirten Şeker-İş, “2011 yılı kota başı satış değeri referans alındığında fabrikaların sadece kota değeri en az 1 milyar 847 milyon 352 bin doların altında olamaz”dedi. Şeker-İş'in hesabına göre satılacak fabrikalar arasında en değerli 3 fabrika Afyon, Ilgın ve Turhal şeker fabrikaları olarak sıralanıyor.

GEREKİRSE DAVA AÇARIZ

ŞEKER-İş Başkanı İsa Gök, bu rakamın altındaki her satışın ihalelerde şaibe oluştuğu anlamına geleceğini iddia etti. Bu değerlerin 7 yıl önceki Türkiye ekonomisini yansıttığını belirten Gök, “Eğer kotanın ton fiyatı 2.200- 2.300 doların altında kalırsa ÖİB peşkeş görüntüsünden, şaibeli ihale algısından kurtulamaz. İhalelerin iptali için dava açmıştık, düşük fiyat oluşması durumunda yine dava açacağız” dedi.