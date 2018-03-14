14 Mart güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Altının yükselişi nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını internet üzerinden araştırmaya devam ediyorlar. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 165,50 lira oldu. Haberimizden 14 Mart güncel altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? Düğün ve nişan mevsiminin yaklaşması nedeniyle vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’dan güncel altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları gündeme göre yükselişe veya düşüşe geçebiliyor…

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 165,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 165,50 liradan, bin 89 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 107 liradan, 151 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 155 liradan, bin 65 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 86 liradan, 533 liradan alınan Yarım Ziynet 543 liradan ve 267 liradan alınan Çeyrek Ziynet 272 liradan satılıyor.

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ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.