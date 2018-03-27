14 şeker fabrikası ‘özelleştirilmesin’ kampanyası

Türkiye'deki Şeker Fabrikalarının kuruluş çalışmaları 1840'lı yıllara kadar dayanıyor. Cumhuriyet döneminde milletin bin bir zorluklarla açtığı şeker fabrikalarının değerli arazileri, birer birer ranta açılıyor. Ancak binlerce vatandaş yapılan bu özelleşmeyi istemiyor. Bunun için de imza kampanyası başlatıldı. Binlerce insan TC kimlik numaraları ile birlikte boş kağıtlara imza attı.

Aralarında Çarşamba Şeker Fabrikasının da bulunduğu Türkiye genelinde toplam 14 şeker fabrikası ile ilgili yapılan özelleştirme çalışmalarının başlatıldığına dair açıklamalar sonrasında, binlerce kişi tarafından imza kampanyası başlatıldı. Şeker Fabrikalarının kapatılmaması için vatandaşlar kendi aralarında imza topladı.

NE ZAMANA KADAR TEKLİF VERİLEBİLECEK

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Türkiye Şeker Fabrikası AŞ'ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi 3 Nisan'a, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları için 11 Nisan'a, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.

FABRİKALARIN TEMİNAT TUTARLARI

Geçici teminat tutarları ayrı ayrı olmak üzere; Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Alpullu, Elbistan ve Muş fabrikaları için 3 milyon TL, Bor, Kırşehir, Yozgat ve Burdur fabrikaları için 4 milyon TL, Çorum, Ilgın, Turhal ve Afyon fabrikaları için 5 milyon TL olarak belirlendi.

PAZARLIK USULÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve ortak girişim grupları katılabilecek. Pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.