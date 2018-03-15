15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedir, neden kutlanıyor? İşte tarihçesi…

15 Mart aslında Dünya Tüketici Hakları günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlanan bu günde sınırsız tüketimin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekiliyor. Peki Dünya Tüketiciler Günü ne zaman ortaya çıktı?

Tüketici haklarını korumak amacıyla kutlanan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nde tüketim sorunlarına da dikkat çekilecek. Dünya Tüketici Hakları Günü dönemin ABD başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşma ile ortaya çıkmıştır. İşte Dünya Tüketiciler Günü ile ilgili detaylı bilgi…

DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ TARİHİ

15 Mart 1962 yılında ABD'nin o dönemdeki başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada ilk kez Tüketici Hakları diye bir kavramdan söz etmesi sebebiyle dünyada Dünya Tüketici Hakları olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler ise 1985 yılında aldığı bir karar ile bu konuşmanın yapıldığı tarihi, yani 15 Martı Dünya Tüketici Hakları ilan ederek resmileştirmiştir. Ülkemizde Dünya Tüketiciler Günü adıyla kutlanmaktadır. Uluslar arası tüketici örgütleri de bu günü her yıl kutlamaya devam ediyor. Uluslar arası Tüketici Örgütü'nün Dünyanın 105 ülkesinde üyesi bulunmaktadır.