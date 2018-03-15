15 Mart güncel altın fiyatlarında son durum! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum internet üzerinden araştırılan başlıca konulardan biri... Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Düğün ve nişan mevsiminin yaklaşması nedeniyle vatandaşlar merak ediyor: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte altın fiyatlarındaki son durum...

Altın fiyatlarındaki düşüşler ve yükselişler gerek vatandaşların gerekse yatırıcımların bir numaralı gündemini oluşturuyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 165,40 lira oldu. İşte altının kalbinin attığı İstanbul Kapalıçarşı’dan altın fiyatlarına dair ayrıntılar…

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 165,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 165,40 liradan, bin 88 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 106 liradan, 150 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 154 liradan, bin 64 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 85 liradan, 532 liradan alınan Yarım Ziynet 542 liradan ve 266 liradan alınan Çeyrek Ziynet 271 liradan satılıyor. (İHA)

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ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir.

Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.