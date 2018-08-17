15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendiğini açıklamıştı. Bu durumun haricinde bayram ziyaretine gidecek kişiler kiralık araç şirketlerinden, uçak bileti satan firmalara kadar birçok ulaşım alanında yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle bayram ziyaretine gidecek vatandaşlar otobüs, uçak, hızlı tren gibi ulaşımlarda yer bulamazlarsa başka bir yol bulmaları gerekecek.

Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki hareketlilik havadan fotoğraflandı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bayram tatili 9 gün olduğu ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık. Gidişlerimiz yoğun ama dönüşlerimiz acayip yoğun. Ek seferler için izin süresi 28 Ağustos'ta bitecek. Talebimiz bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması. Normalde yaz mevsiminde İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi oluyor ancak son günlerde bu sayı 2 bine çıktı. Bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacak”Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendiğini açıkladı.