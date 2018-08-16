Güncel altın fiyatları: Altın fiyatları düştü! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Vatandaşların en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen altın fiyatlarında atılan ekonomik adımlarla birlikte düşüş sağlandı. Ancak yüksek fiyatlar vatandaşların alım gücünü düşürdü. Döviz kurlarında dalgalı seyir devam ediyor. Son olarak serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,20 lira oldu. İşte güncel altın fiyatları...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 216 bin liraya geriledi. Ekonomik kriz altın fiyatlarının yükselerek tarihi rekor kırmasına neden oldu. Merkez Bankası, BDDK ve hükümet tarafından atılan adımlar sonucu altın fiyatları ve döviz kuru geriledi. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 16 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları…

BUGÜN GÜNCEL ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı’da 217 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 217,20 liradan, bin 430 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 451 liradan, 198 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202 liradan, bin 397 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 417 liradan, 698 liradan alınan Yarım Ziynet 708 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satıldı.

Altın piyasasında, en düşük 215 bin 550, en yüksek ise 219 bin 575 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,67 düşüşle 216 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 382 milyon 172 bin 924,90 lira, işlem miktarı ise bin 666 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 386 milyon 621 bin 258,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Urus Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, MKS Kıymetli Madenler ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.

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