16 yılda çanak çömlek patladı

AKP iktidarında birçok gıda ürününün fiyatı en az 10 kat arttı.

Patates ve soğan fiyatlarındaki fahiş artış, AKP iktidarından önceki temel tüketim ürünlerinin fiyatlarını bir kez daha gündeme getirdi. AKP döneminde özellikle gıda ürünlerinin fiyatı Bülent Ecevit'in başkanlığındaki koalisyon hükümetine göre en az 30 kat arttı. Koalisyon hükümeti döneminde yaşanan ekonomik krize rağmen 16 yılda birçok üründeki fiyat artışı şaşırttı.

Fiyatı en çok artan ürünler arasında ilk sırayı pirinç aldı. 2001 yılında kilosu 92 kuruş olan pirincin fiyatı 12 kat artarak 12.50 liraya yükseldi. Pirinci, yüzde 991'lik fiyat artışıyla kıyma izledi. 2001'de kilosu 4.30 TL olan kıyma şu anda 46.90 TL'ye satılıyor. Ekmek fiyatındaki artış da çarpıcı. 2001'de 12 kuruşa satılan ekmeğin fiyatı yüzde 942 artarak 1.25 TL'ye yükseldi.

Son günlerde fiyat artışıyla gündeme damgasını vuran patates ve soğan da artıştan nasibini aldı. 2001'de kilosu 20 kuruş olan patates ve soğan fiyatındaki artış 30 kata ulaştı.

Sosyal medyada espri konusu oldu

Patates ve soğandaki fahiş artış, sosyal medyada da espri konusu oldu. Sıkça paylaşılan paylaşımda “Türkiye'de 100 kg patates 600 lira, Litvanya'da 100 kilo patates 20 lira. Litvanya'ya gidiş-dönüş uçak bileti 280 lira. Litvanya'ya gidip patates alıp gelmek 300 lira daha kârlı” denildi.