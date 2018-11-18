Çeyrek ve gram altın fiyatlarında hareket var mı? İşte 18 Kasım altın fiyatları…

Güncel altın fiyatları yatırımcı tarafından her gün araştırılıyor. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Peki bugün yani 18 Kasım'da altın fiyatlarında hareket var mı? İşte güncel rakamlar...

Haftalardır yatırımcısının yüzünü güldüren altında fiyatlar düşüşe geçti. İstanbul Kapalıçarşı’da 209,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 210 liradan, bin 383 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 404 liradan, 191,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 195,50 liradan, bin 351 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 371 liradan, 676 liradan alınan Yarım Ziynet 686 liradan ve 338 liradan alınan Çeyrek Ziynet 343 liradan satıldı.

18 KASIM ÇEYREK VE ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 18 Kasım tarihinde, 336,19 TL'den alınıp, 343,85 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 209,55 TL'den alınırken, 209,61 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.391,00 TL'den alınırken, 1.413,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 670,28 TL'den alınıyor ve 687,69 TL'den satılıyor.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,84’lük kazançla 93.616,45 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 91.297,67 puanı, en yüksek ise 94.308,29 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul’da Mali Endeksi yüzde 1,06’lık artışla 102.027,29 puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 2,63’lük kazançla 70.442,17 puana yükseldi. Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi yüzde 0,48’lik düşüşle 111.865,40 puana olurken, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,55’lik değerle 106.062,96 puana geriledi.



BU HAFTA ALTIN KAYBETTİRDİ

Haftalık bazda Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,84 değer kazanırken, altın yüzde 1,64, dolar yüzde 2,54, avro yüzde 2,03 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.308,29 puanı, en düşük ise 91.297,67 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 artışla 93.616,45 puandan tamamladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,64 azalışla 210,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,61 azalarak 1.404,00 lira oldu. Geçen hafta 348,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 343,00 liraya geriledi. Bu hafta ABD doları yüzde 2,54 azalarak 5,3410 liraya, avro da yüzde 2,03 değer kaybederek 6,0930 liraya düştü. Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64, yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile “Para Piyasası Fonları” oldu.