180 bin TL’lik makam otomobili üç yıl sonra 197 bin TL

Devletin alacağı bir makam otomobilinin 2019 yılında 180 bin TL 2021 yılında ise 196 bin 900 TL olması bekleniyor. Üç yıl içerisinde otomobile yüzde 9 zam gelmesi bekleniyor. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun bu yıl yüzde 20.8, gelecek yıl ise yüzde 15.9 olması tahmin ediliyor.

Yeni açıklanan yatırım programı kapsamında kamudaki makam otomobilleri için de düzenlemeler getirildi. Buna göre makam otomobili almak isteyen bir bürokrat için taşıt envanteri formu ve taşıt talep formu doldurulacak.

Taşıt satın alma talebi olan kuruluşlar envanterlerindeki taşıtların yanında kiralık ve başka kurumdan kendileri adına tahsisli olan taşıtların bilgilerini de verecekler. Taşıt alım talebi iletilirken taşıtın alternatifli ile maliyet karşılaştırılması yapılacak, talebe konu taşıtın piyasadan kiralanıp kiralanamayacağı, kiralanabiliyorsa tahmini kiralama bedeli de bildirilecek.

Taşıt sayıları belirlenirken tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi bedeller olduğu dikkate alınacak. Öte yandan devlet yatırım programı kapsamında satın alacağı taşıtların tahmini bedellerini de genelgeye koydu.

Şöyle ki bu rakam hayat pahalılığının önümüzdeki yıllarda nasıl gerçekleşeceğini gözler önüne seriyor. 2019 yılında 180 bin TL olan bir makam otomobinin fiyatının 2021 yılında 196 bin 600 TL'ye çıkması bekleniyor. Yani önümüzdeki üç yıl içerisinde bir makam otomobilinin fiyatının yüzde 9 zamlanması bekleniyor.

YEP ENFLASYONA NE DİYOR?

Yeni Ekonomi Programı'nda 2019 yılı için enflasyon yüzde 20.8, 2019 yılı için yüzde 15.9, 2020 yılı için yüzde 9.8, 2012 yılı iin ise yüzde 6.0 olarak hesaplanıyor. Devlete alınacak bir bisikletin gelecek sene 2.900 TL'ye 2021 yılında ise 3.200'ye satın alınması bekleniyor.