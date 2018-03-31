180 milyon TL’lik düğün

İngiltere prensi Harry oyuncu Meghan Markle ile evleniyor... Düğünün 180 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.

İngiltere Prensi Harry'nin Meghan Markle ile yapacağı düğünün 45 milyon dolara (180 milyon TL) mal olması bekleniyor.

The Sun'ın haberine göre düğün seramonisine 800 kişi katılacak.

Düğün için en büyük masraf gideri ise güvenlik kalemi oluşturuyor. Çatıya konacak sniperlar ve halkın güvenliğini sağlamak için yapılacak güvenlik harcamalarının tek başına 30 milyon dolar tutması bekleniyor.

Gelinin düğün için seçeceği elbisenin 420 bin dolar, düğünün yiyecek masraflarının 400 bin dolar ve düğünde servis edilecek içeceklerin masrafının 270 bin dolar olası bekleniyor.

İngiltere'nin ünlü düğün organizasyonu firmalarından Bridebook'tan yapılan açıklamaya göre, “Bir Hollywood yıldızı ile İngiltere prensinin evliliği her zaman sansasyonel olacaktır. Bizim organizasyonlarımızda ortalama 25 bin dolara bir düğün gerçekleştirilir” ifadesi kullanıldı.