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19 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Vatandaşların alım gücü düşüyor, TL ise döviz kuru karşısında değer kaybediyor. Altına yatırım yapanların yüzü gülüyor, düğün mevsiminde altın almak isteyenler internet üzerinden "Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, tam ve yarım altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

android-time 19:21 19 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
19 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Vatandaşların alım gücü düşüyor, TL ise döviz kuru karşısında değer kaybediyor. Altına yatırım yapanların yüzü gülüyor, düğün mevsiminde altın almak isteyenler internet üzerinden "Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, tam ve yarım altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken vatandaşlar altının daha fazla yükselme ihtimaline karşın yatırım yapmak istiyor. Türkiye ile ABD arasında yaşanan kriz ekonomiyi olumsuz yönde etkiliyor. Hükümet tarafından atılan adımlar son günlerde döviz kurlarındaki ve altın fiyatlarındaki yükselişi yavaşlattı. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 19 Ağustos altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 227.1610 TL Satış: 229.1080 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 371.0210 TL Satış: 378.5930 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 1527.0670 TL Satış: 1542.4920 TL

TAM ALTIN

Alış: 1499.2270 TL Satış: 1514.3700 TL

YARIM ALTIN

Alış: 742.0420 TL Satış: 757.1850 TL

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