19 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken vatandaşlar altının daha fazla yükselme ihtimaline karşın yatırım yapmak istiyor. Türkiye ile ABD arasında yaşanan kriz ekonomiyi olumsuz yönde etkiliyor. Hükümet tarafından atılan adımlar son günlerde döviz kurlarındaki ve altın fiyatlarındaki yükselişi yavaşlattı. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 19 Ağustos altın fiyatları…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 227.1610 TL Satış: 229.1080 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 371.0210 TL Satış: 378.5930 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 1527.0670 TL Satış: 1542.4920 TL
TAM ALTIN
Alış: 1499.2270 TL Satış: 1514.3700 TL
YARIM ALTIN
Alış: 742.0420 TL Satış: 757.1850 TL