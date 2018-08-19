19 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Vatandaşların alım gücü düşüyor, TL ise döviz kuru karşısında değer kaybediyor. Altına yatırım yapanların yüzü gülüyor, düğün mevsiminde altın almak isteyenler internet üzerinden "Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, tam ve yarım altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.