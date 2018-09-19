Altın fiyatlarında güncel gelişmeler: 19 Eylül güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları son ayların en hareketli yatırım araçları arasında. Son 6 aydır hareketli, günler geçiren altın fiyatları çoğu zaman artış gösterirken bazen de düşüş yaşıyor. Türkiye'de hediye almak için veya yatırım yapmak için sıkça kullanılan altın çeyrek, gram , cumhuriyet gibi çeşitleri bulunuyor. Peki 19 Eylül'de çeyrek ve gram altın fiyatları kaç lira oldu?

Dövizdeki hareketli zamanlar altın fiyatlarını da ciddi şekilde etkiliyor. Altın fiyatlarında dün yaşanan yükseliş durdu ve güne yatay başladı. Ekonomi uzmanları ABD Başkanı Trump’ın son açıklamalarından ötürü piyasalarda dengesizlik yaşandığını açıkladı. ABD-Çin ticaret savaşları, ABD Başkanı Trump'ın ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolar tutarında Çin malının ABD'ye ithalatında yüzde 10 oranında gümrük tarifesi uygulanmasına karar vermesiyle yükselen altın fiyatlarının Merkez Bankası döviz hamlesiyle hafif düşüş yaşayan altın fiyatları yatay seyire geçti. GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İstanbul Kapalıçarşı'da 246,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 246,70 liradan, bin 618 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 639 liradan, 224 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 228 liradan, bin 581 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 601 liradan, 791 liradan alınan Yarım Ziynet 801 liradan ve 395 liradan alınan Çeyrek Ziynet 400 liradan satılıyor.



ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR? Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.