19 Nisan güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altında hızlı bir düşüş yaşandı. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir vatandaşların güncel altın fiyatlarını internet üzerinden sık sık aramaya sevk ediyor. Son günlerde yükselişe geçen altın bugün düşüşte... Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 174,60 lira oldu. İşte 19 Nisan altın fiyatlarına dair son dakika gelişmeler...

Altın fiyatlarındaki düşüş bugün de devam ediyor. Akşam saatlerinde altındaki son dakika fiyatlarını, İstanbul Kapalıçarşı’daki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. İstanbul Kapalıçarşı’da 174,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 174,60 liradan, bin 149 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 168 liradan, 159 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 163 liradan, bin 123 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 145 liradan, 563 liradan alınan Yarım Ziynet 573 liradan ve 281 liradan alınan Çeyrek Ziynet 286 liradan satıldı. (İHA)