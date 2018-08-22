2.5 milyon emekliye maaşları ödenmedi

Maaşı bayramdan sonraya kalan emekliler için SGK’dan itiraf gibi açıklama geldi. Kurumun açıklaması her 4 emekliden 3’ünün bayrama paralı girdiğini, 1’inin ise parasız kaldığını gösterdi.

Sözcü'nün gündeme taşıdığı emekliye maaş şoku haberine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) itiraf gibi açıklama geldi. SGK, Kurban Bayramı öncesinde 7 milyon 652 bin 321 emeklinin aylığının ödendiğini, 2 milyon 581 bin 53 emeklinin ödemesinin ise bayram sonrasına bırakıldığını bildirdi. SGK'nın açıklaması, her 4 emekliden 3'ünün bayrama paralı girdiğini, 1'inin ise bayramda parasız kaldığını ortaya koydu. Bu yıl 24 Haziran seçimleri öncesine denk gelen Ramazan Bayramı'nda ise ayrım yapılmadan bütün emeklilere bayramdan bir hafta önce hem aylıkları hem de bin liralık bayram ikramiyeleri erkenden ödenmişti.

Şimdiye kadar emekli aylıklarını bayramlardan önce alan emeklilerin önemli bir bölümü bu Kurban Bayramı'nda büyük şok yaşadı. Ödeme günleri bayrama denk gelen emeklilerin aylıkları öne çekilip 20 Ağustos arife günü verilirken, ödeme günleri bayramdan hemen sonraya kalan emekliler ilk kez ayrı tutulup erken ödeme kapsamına alınmadı. Böylece tahsis numarası sıfırla biten eski SSK emeklileriyle, tahsis numaraları 0,1,2,3,4,6 ve 8'le biten eski Bağ-Kur emeklileri bayrama ilk kez aylıklarını alamadan girmek zorunda kaldı. En son haziran ayındaki Ramazan Bayramı öncesinde de aylıklarını bir hafta önce alan milyonlarca emekli bu bayramın arifesinde aylıklarını almak için gittikleri bankalardan eli boş döndü.

SGK ALGI DEDİ

Emeklilerin şaşkınlık ve çaresizlik içerisinde yaşadığı bu maaş şokunu kamuoyuna SÖZCÜ duyurdu. SÖZCÜ'nün milyonlarca emeklinin çaresizliğini gün yüzüne çıkaran bu haberine SGK'dan ilginç bir açıklama geldi. SGK, hem 2.5 milyondan fazla emekliye bayram öncesinde erken ödeme yapılmadığını açıkladı hem de “Emekli aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, ödemeler ile ilgili spekülatif haberler yapılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir” iddiasında bulundu.

2.5 MİLYON EMEKLİ KALDI

SGK açıklamasında, yönetmelik gereği ödeme günleri cumartesiye denk gelenlerin aylıklarının cuma, pazar gününe denk gelenlerin pazartesi günü ödendiği, resmi tatillere denk gelen günlerin ise SGK tarafından belirlendiği, bu Kurban Bayramı için erken ödemenin sadece resmi bayram günlerine denk gelen ödemelerle sınırlı tutulduğu belirtildi.

Karar doğrultusunda ödemeleri bayrama denk gelen 7 milyon 652 bin 321 emekliye bayramdan önce erken ödeme yapıldığını açıklayan SGK, ödeme günü 26, 27 ve 28 Ağustos tarihlerine denk gelen 2 milyon 581 bin 53 emekliye ise bayramdan sonraki 27 ve 28 Ağustos'ta ödeme yapılacağını duyurdu. SGK biner liralık bayram ikramiyesinin ise 16 ve 17 Ağustos günlerinde toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine ödendiğini de hatırlattı.

Seçimden önce para yağmıştı

Emeklilerin ilk kez bir bölümüne erken ödeme yapılıp bir bölümünün normal ödeme gününe bırakılması hem şaşkınlık hem de tepkilere yol açtı. Oysa, bu yıl 15-17 Hazirandaki Kurban Bayramı'nda hiçbir emeklinin ödeme günü gelmediği, hatta bayrama denk gelen gün bile olmadığı halde emeklilerin tamamının aylıkları 7 Haziran'da yani bir hafta öncesinden herkesin hesabına yatırılmış, 8 Haziran'da da biner liralık emekli ikramiyeleri ödenmişti. Aynı yıldaki iki bayramda emeklilere iki farklı ödeme kuralı işletilmesi, Ramazan Bayramı'nın 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesine denk gelmesinden kaynaklandığı yorumları yapılıyor.